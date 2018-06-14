真的停軍演？ 傳五角大廈明宣布8月「乙支自由衛士」取消

每年8月的美韓聯合軍演，代號為「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian），是美韓三大例行軍演之一。（路透）

2018-06-14 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在12日「川金會」後，拋出震撼彈，突宣布將停止美韓聯合軍事演習，由於事前毫無跡象，令美國國會議員與軍方、南韓及日本錯愕，不過已有美國官員透露，五角大廈將宣布8月的美韓聯合軍演將取消。

綜合外媒報導，美國總統川普在峰會後的新聞發佈會突然宣布，美國、南韓的聯合軍演「昂貴又挑釁」，為促進北韓無核化談判，應該停止軍演，引發幕僚錯愕，有五角大廈認為總統語出驚人，因為美軍一直將軍演定調為「防禦」性質，但總統竟用「挑釁」一詞令他們感到十分震驚。

白宮事後透過聲明指出，美軍只是不會和南韓舉行大規模聯合軍演，但是未來兩軍正常的戰備訓練和演習仍會照舊。

儘管如此，根據《福斯新聞》（Fox News）報導，有美國官員透露，五角大樓可能會在明天發布聲明，正式宣布取消今年8月的美韓聯合軍演，每年8月例行的美韓聯合軍演，代號為「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian），是美韓今年最後一場大型聯合軍演。

美國已在南韓駐軍長達65年，目前仍有近3萬美國駐軍，雙方除了定期軍事訓練，駐韓美軍更每年固定與南韓軍方舉行「關鍵決斷」、「鷂鷹」、「乙支自由衛士」三大聯合演習。