在菲向高利貸借錢賭博 台男還不了利息遭綁架

近年來，在菲國賭場高利貸集團綁人的事件愈來愈多，受害者多為台灣人、中國人以及東南亞華人。（路透）

2018-06-14 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名周姓台灣男子，因在賭場借高利貸，11日晨在馬尼拉遭到高利貸集團綁架，周男向我國駐菲代表處求救，在菲律賓警方幫助下，順利獲救。

據《中央社》報導，現年37歲的周姓台灣籍男子，11日清晨被數名中國人綁架到馬尼拉灣畔一座賭場旁飯店，要求其償還欠款，周男還了30萬披索（約新台幣17萬）的賭債，對方還要索取40萬披索（約新台幣22.6萬）的利息，高利貸集團恐嚇，若無法償還，就要對他不利。

周男昨（13日）下午，撥打我國駐菲代表處急難救助號碼求救，駐菲代表處立即通報菲國警方，菲警今晨破門救出台灣男子，同時逮捕了涉嫌綁架的熊姓及廖姓中國籍男子。

駐菲代表處提醒民眾，菲律賓大馬尼拉地區以及各大城市賭場林立，國民來到賭場娛樂，宜量力而為，莫與高利貸集團扯上關係，近年來，賭場高利貸集團綁人的事件愈來愈多，受害者多為台灣人、中國人以及東南亞華人。

若在菲遇到糾紛，必要時可撥打我駐菲代表處緊急聯絡電話（+63）9178194597（菲國境內直撥：0917-819-4597），也可請台灣親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095。