中國為何冷處理「川金會」 法媒：不能肯定自己是贏家

中國冷處理川金會，被評詭異。圖為美國總統川普（右）與北韓領導人（左）。（美聯）

2018-06-14 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕川金會全球矚目，但做為提供飛機給北韓領導人金正恩的中國，卻在整個事件前後保持沈默，甚至是以冷處理的態度來面對此一重大事件，態度顯得詭異，有媒體認為，中國如此態度，很可能不能肯定自己是贏家。

《法廣》分析，川金會裡的大贏家，無疑是北韓領導人金正恩，挾著核彈餘威，不做任何具體保證，就能跟世界強國領袖平起平坐，還獲得了非一般的尊重；反觀川普，竟然整個團隊體沒有一位核武專家，就大張旗鼓的到新加坡談判，但這場會談還是獲得肯定，至少改變朝鮮半島的危險氣氛。

分析認為，有些西方媒體認為中國也是這場會談的贏家之一，如川普停止軍演，對一直想減少美國在東亞地區的存在的中國來說，算是「意外收穫」，且金正恩是搭中國專機且護送到新加坡，也彰顯中國的影響力，但是，最奇詭的是，中國冷處理川金會新聞，不止新聞只有塞角落、外交部更迴避外界的詢問。

中國為何這樣？香港時事評論員林和立指，川金會後，中國已經朝鮮半島問題上出局，淪為「大輸家」，從川會後聲明來看，找不到中國在朝鮮半島的角色，同時動搖了中國與北韓之間的關係，北韓重視美國大於中國。但是，中國也不完全是輸家，至少以金主姿態拉住北韓，將美中貿易戰、南海問題等，全部綑綁在一起制約美國。

且金正恩擅於抓住機會，不止實現川金會，更「拉入美國、平衡中國，與美、韓、中三方周旋，堅決果斷，左右逢源，不會輕易受人驅使」，也使得「中國要想打平壤牌絕不會隨心所欲」。這次中國成為金正恩的金主，但長期以來，可能也只剩下經濟牌可以打。