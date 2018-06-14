夜店表演被摸下體 她重踹癡漢腦袋卻引網友爭論

女歌手與台下觀眾互動時，遭男子伸手撫摸下體。（擷取自YouTube）

2018-06-14 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕印尼1名32歲女歌手維絲塔（Gebby Vesta）在爪哇一間夜店表演，與1名男觀眾互動時，蹲下身來並對觀眾張開雙腿，後者見狀情不自禁出手撫摸她下體，反遭維絲塔重踹臉部，影片經上傳至網路後引發正反兩方熱烈辯論。

綜合外媒報導，事發於去年12月，但這段影片最近又在網路上掀起討論聲浪，畫面中維絲塔表演到一半，一邊唱歌一邊與台下觀眾互動，沒想到卻被男觀眾伸手性騷下體，她當場發飆，提起穿了高跟馬靴的右腿重踹對方頭部，遭踹男子卻一臉笑嘻嘻的，絲毫不以為意。

維絲塔事後表示，「雖重踹了他的腦袋，但我內心仍無法感到滿足，他這種舉動相當不恰當」，該涉事男子隨後也被轟出夜店，據悉，他對自己當晚的行為並無悔意。

影片與事發經過傳至網路後引發熱論，多數網友均為維絲塔的作法叫好，直言是該教訓一下這些色狼了，但也有不少人為男子抱屈，認為「是維絲塔先以自身肉體挑逗對方，而男子的行為僅僅是回應她的挑逗」，還有人說，男子就像「面前有魚的貓」一樣，會做出吃魚的動作並不讓人感到意外。

對於支持男子的網路聲浪，維絲塔表示，她有義務表現出性感的一面，但這是表演的一部份，不代表自己的肉體就該被消費。其餘網友也紛紛贊同她的說法，認為即便是脫衣酒吧也有相關規矩，客人僅能以眼睛欣賞，並不被允許碰觸舞孃的肉體。

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