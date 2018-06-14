「安金會」將成真？ 傳金正恩有意與安倍晉三會面

日本政府人士透露，金正恩有意和日本首相安倍晉三會面，舉辦「安金會」。（歐新社）

2018-06-14 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕川金會於12日結束，世界都在關注川普與金正恩接下來的動向，和周邊國家元首的後續互動也成為焦點，而日本政府人士透露，金正恩有意和日本首相安倍晉三會面，舉辦「安金會」。

根據日本《共同社》報導，日本政府相關人士今日透露，北韓最高領導人金正恩在川金會中表示，與日本首相安倍晉三會晤是有可能的，對此保持「開放態度」，展示了不排除舉行「安金會」的想法。