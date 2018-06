夏威夷火山出現奇景 噴發出小小綠寶石

2018-06-14 10:56

〔即時新聞/綜合報導〕夏威夷火山噴發已超過1個月,造成相當大的財物損失,但近日出現特殊的情況,外媒報導,有一些小綠寶石在噴發期間從天而降。

地質專家Trevor Nace在《Forbes》撰文分析,這些小綠寶石是橄欖石晶體,是夏威夷熔岩中常見的礦物質,若為珠寶等級,則被稱為橄欖石。火山噴發時橄欖石晶體與熔岩其他物質分離,像是寶石雨一般落下。

Trevor Nace表示,夏威夷一些海岸呈現綠色,這也是因為高度集中的橄欖石晶體風化而成,橄欖石是地表下相當常見的礦物,但難以分離、也少有達到寶石等級。

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t