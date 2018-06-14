總理想改國名 馬其頓總統宣布：拒絕簽署！

不少馬其頓人反對改名。（路透）

2018-06-14 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕希臘12日和鄰國馬其頓達成協議，馬其頓同意將國名更改為北馬其頓共和國（Republic of Northern Macedonia），解決長達近30年的國名爭議，不過此協議在兩國內部皆面臨反彈聲浪，馬其頓總統伊凡諾夫（Gjorge Ivanov）也在13日宣布，拒絕簽署這份協議。

綜合外媒報導，更改國號的協議，是由馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）與希臘總理齊普拉斯（Alexic Tsipras）商討達成，希望可以化解兩國長達27年的國名爭議，以避免與希臘地名混淆，也化解該國加入歐盟與北約的阻礙。

在協議達成後，馬其頓總統伊凡諾夫（Gjorge Ivanov）隨即宣布，馬其頓更改國名是讓步太大，拒絕簽署這份協議。馬其頓總理柴伊夫與該國外交部長一度出面游說伊凡諾夫，但他仍拒絕討論。

根據流程，本週馬其頓和希臘將各派外交部長簽署這項協議，再交由馬其頓國會表決，若通過將需要馬其頓總統簽名落實。但如果總統拒絕簽署，將回到國會再表決，若再通過，總統將需要請辭下台。

由於這項協議具有爭議，馬其頓國內也有不少反對聲浪，部分人認為更改國名是恥辱；希臘執政聯盟內的小黨獨立希臘人黨也已放話，除非完全放棄「馬其頓」一詞，否則不會支持任何更名協議，且由於希臘執政聯盟國會席次僅勉強過半，協議恐難以獲得國會批准。