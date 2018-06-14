改國名以解與希臘紛爭 馬其頓總統反對

2018-06-14 02:52

〔中央社〕希臘與鄰國馬其頓為化解近30年的紛爭，昨天達成馬其頓改為北馬其頓共和國的協議。不過馬其頓總統今天表示，他不會簽這個協議，希臘總理也恐遭反對黨提不信任投票。

希臘長期以來都反對北方鄰國自稱馬其頓，因為希臘也有個同名的北部省分，認為北鄰馬其頓的國名似暗示自家北部省分是馬其頓領土。

此外，希臘自認馬其頓這個名稱是它文化遺產的一部分，是2000多年前亞歷山大大帝的帝國核心地區所在，不滿遭北鄰盜用。兩國多年來為此爭執，希臘並為此阻撓馬其頓加入歐盟與北約。

馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）昨天與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）宣布達成這項里程碑式的協議；根據協議，馬其頓將改名為北馬其頓共和國。

不過馬其頓總統伊凡諾夫（Gjorge Ivanov）今天在首都史高比耶（Skopje）舉行記者會說：「我才是最終定奪者，我不會屈服於任何壓力、訛詐與威脅。我不會支持或簽署此一有損國格的協議。」

馬其頓總統伊凡諾夫是由民族主義反對黨「馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨」（VMRO-DPMNE）所支持，總統有權否決。目前馬其頓的中間偏左政府，尚需獲國會2/3的同意，協議才能生效，沒有VMRO-DPMNE的支持，在國會就達不到2/3的門檻。

希臘內部也對協議出現反彈。總理齊普拉斯為此飽受抨擊，他的政府還可能被提起不信任投票。