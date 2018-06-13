川金會隔天地方選舉 出口民調：南韓執政黨大勝

2018-06-13 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓週三（13日）舉行地方選舉，被認為將反映出選民對文在寅政府施政表現的評價。根據出口民調，南韓總統文在寅所屬的共同民主黨（DP）獲得壓倒性勝利。

綜合外媒報導，南韓週三進行第7屆地方議員和地方政府各級領導選舉（地方選舉），將選出4016名地方議員和地方首長，包括全國17個行政區首長。同時，全國12個選區也舉行國會議員再選和補選。

根據南韓3大媒體在投票結束後所發布的出口民調顯示，DP拿下14個行政區首長，包括首都首爾，62歲的朴元淳，成為首位迎來第3個任期首爾市長，另外DP還在仁川、釜山、蔚山等大城市，以及京畿道、慶尚南道等地勝出。

根據民調，DP預計拿下12個補選或在選國會議席中的10席，剩下2席由在野自由韓國黨（LKP）和獨立參選人勝出。DP的國會席次也因此增加到128席，其次是LKP的114席。

出口民調顯示，LKP只拿下2個行政區首長，分別是大邱市和慶尚北道。前總統朴槿惠因貪腐醜聞被彈劾下台後，LKP的公眾信任度陷入崩壞。

《韓聯社》指出，這場地方選舉是在「川金會」隔天登場，雖然地緣政治發展對選舉的影響有限，但這場歷史性峰會在很大程度上被認為有利於執政黨選情。