東京奧運拚環保 賽場、奧運村全用再生能源供電

2020東京奧運暨帕運組織委員會近日提出考量環保最新運營計畫，包括比賽場館和奧運村，全部都用太陽能等再生能源供電。圖為日本神奈川太陽能板。（路透）

2018-06-13 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕2020東京奧運暨帕運組織委員會近日提出考量環保最新運營計畫，包括比賽場館和奧運村，全部都用太陽能等再生能源供電，為奧運史上首次。

《共同社》報導，奧組委12日透露，這項計畫將為聯合國的「永續發展目標」（SDGs）做出貢獻，要「向世界展示針對現代社會課題的解決模式」，另基於2020年正好是全球暖化對策國際定《巴黎協議》的生效年，也將展現「領先世界構築脫碳社會的基礎」。

該計畫除了爭取廣泛利用太陽能等再生能源，供電給比賽場館和奧運村，也將從311東日本大地震「重建奧運」的角度出發，討論如何利用東北地區所發電力。

奧組委也對比賽用具、臨時設備的材料的採購品，設定了99%回收使用和循環再利用的目標；比賽場內的塑膠瓶、塑膠類和紙類等「廢棄物」，回收和再利用的目標則是65%。

此外，將通過準確預測奧運村等提供的飲食品所需量，以減少仍可食用而被丟棄的「食物浪費」，並致力讓小賣部的販售品簡化包裝及減少塑膠袋。