東京警視廳大烏龍 「死者」火化1年後突敲門回家

日本東京警視廳誤將一具無名屍交給失蹤者家屬帶回火化，沒有到1年過後，「死者」居然再次現身！警視廳坦承，當初交辦遺體時沒有進行指紋和DNA比對。示意圖。（路透）

2018-06-13 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京警視廳發生一起大烏龍，誤將一具無名屍交給失蹤者家屬帶回火化，沒想到1年過後，「死者」居然再次現身！警視廳坦承，當初交辦遺體時沒有進行指紋和DNA比對，未來會更加謹慎。

綜合媒體報導，去年6月，警方在葛飾區江戶川發現一具身分不明的男性遺體，承辦的龜有警察署認為，死者可能是事發3天前在千葉縣失蹤的一名40歲男性，通報失蹤者家屬後，失蹤者的妻子和2名家屬出面認屍，皆表示「就是他沒錯」，警方便將男子遺體交給家屬帶回火化。

沒想到事隔1年後，原本應該已經火化的「死者」，居然回到千葉家中敲門，親人才驚覺墳墓裡的骨灰「是別人的」。警方得知後，重新確認當初留下的指紋，才辨識出死者的真實身分，是東京都內的30歲男性。

警視廳今天（13日）發表聲明道歉，並說明，當初因為在認屍時3名親屬都看過臉部、確定身分無誤，所以沒有進行指紋和DNA比對，但可能是死者和失蹤者真的長得太像，才會發生如此大的烏龍。目前警方已將死者的骨灰轉交他真正的親屬，並強調不會再發生類似案例。