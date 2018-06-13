美國4歲女童腦瘤病危 小哥哥告別照逼哭網友

美國一名悲傷的父親在臉書上分享一張照片，照片中一名6歲的小哥哥站在病床前，一手撫摸著閉眼躺在床上，神情虛弱的妹妹，另一手則被妹妹環抱住。（圖擷取自臉書）

2018-06-13 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名悲傷的父親在臉書上分享一張照片，照片中一名6歲的小哥哥站在病床前，一手撫摸著閉眼躺在床上，神情虛弱的妹妹，另一手則被妹妹環抱住；但妹妹最後仍在本月初時病逝，而這張照片也讓眾多網友心碎。

綜合外電報導，這名美國阿肯色州的女童艾迪（Addy）在2年前被發現走路不穩，而且也無法拿起叉子或湯匙，父母隨後將她送到醫院檢查，結果在2016年11月被診斷出是「瀰漫型內因性橋腦神經膠細胞瘤（diffuse intrinsic pontine glioma, DIPG） 」，一開始醫生預測艾迪的生命只剩幾個月，不過在艾迪開始接受放射性治療後並在6週內接受了高達33次的手術，腦瘤一度縮小好轉，但隨後又復發；療程持續到2017年7月，院方告知家屬已無計可施為止。

之後艾迪的父母曾帶著她前往墨西哥嘗試一個實驗性的治療，但並沒有明顯的成效；最後艾迪越來越虛弱，直到6月3日，艾迪在家人的圍繞下離世，年僅4歲。

這張照片攝於艾迪病逝的前一天，她的父親馬特斯特爾（Matt Sooter）在貼文上寫道「一個男孩不應該跟他的『犯罪夥伴』告別，他的夥伴、他的好朋友、他的妹妹。」馬特寫道，艾迪的病情突然惡化，也無法進行吞嚥，她現在大部分時間都在睡覺，可能已經沒剩多少時間了；「小哥哥不願離開他的妹妹，請為他祈禱，為我們祈禱。」

艾迪去世後，她的家人婉拒外界的捐款，並希望他們將愛心轉往協助病童對抗DIPG的基金會與相關慈善機構。