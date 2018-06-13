蜘蛛人4 ni！ 徒手攀上20多層樓高 小浣熊爆紅

小浣熊這這樣徒手攀爬大樓外牆。（美聯社）

2018-06-13 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國一隻小浣熊攀爬上明尼蘇達州聖保羅市瑞士銀行大樓（UBS Tower）外牆，一路爬到20多層樓高的窗台，儼然動物界的「蜘蛛人」。卻也因為這樣，讓牠一夕爆紅，不少圍觀的人擔心這隻小動物的安危，還在推特上隨時更新小浣熊的近況。

根據外媒報導，這隻從森林到市中心的浣熊瞬間成為網紅，牠今天上午被發現在瑞士銀行大樓外牆攀爬，起初只有幾層樓高，沒想到下午已經爬到20多層樓高，讓圍觀群眾及記者不禁為牠捏一把冷汗，銀行甚至也有工作人員停下手邊工作，替牠著急。也有人開直播持續更新小浣熊的動向，而牠也有了自己的推特帳號，還有一則推文打趣的寫著：「我鑄下大錯了。」

位在瑞士銀行大樓旁的明尼蘇達州公共廣播電台（Minnesota Public Radio）還給這小浣熊一個#mprraccoon的標籤。聖保羅動物監控（St. Paul Animal Control）指出，這隻浣熊極可能在前一天晚上就在外牆，並開始慢慢往上爬。