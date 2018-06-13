在法詐欺被加重判刑 台灣女子人間蒸發

2018-06-13 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女子韓麗芳（Lise Han）在法國擔任公務人員時被控詐欺及濫用公款，涉嫌詐騙中客到法國辦婚禮，原本被判處2年半有期徒刑，今年2月上訴法院加重刑責、判刑4年；但韓立方下落不明，法國法院已發出逮捕令。

根據外媒報導，56歲的韓麗芳在高雄出生，父親也曾是政府高層，22歲旅居法國並取得法國籍，還曾擔任國法國公職，2007年至2011年間在杜爾（Tours）市政府辦理觀光業務。

但是，她被踢爆，擔任公職期間還同時經營民營公司、舉辦結婚旅遊，藉由自己是市府公職，將活動外包給自己公司，獲取利潤近75萬歐元（約新台幣2700萬元），同時不但領取市府的薪資，還從觀光客新婚夫婦身上獲得報酬。更扯的是，這樣的結婚旅遊行程其實沒有什麼正式儀式，只是帶團到各著名景點拍照玩樂，也被認為有欺騙嫌疑。

韓麗芳在2016年1月6號以濫用公款及詐欺的罪名被判處2年半徒刑。今年2月底，上訴法院又加重判4年徒刑，得以緩刑1年。但是新的判決下來以後，韓麗芳卻行蹤不明，法院發出逮捕令，警方也正積極找尋她的下落，還不確定韓麗芳本人是否已經出境。

據悉，韓麗芳擔任公職時與當時的市長兼參議員杰爾曼（Jean Germain）有過一段情，假中國婚禮旅遊弊案被踢爆後，杰爾曼在住所附近自殺，還留下遺書強調自己沒貪汙，一切都是韓麗芳主使。