滴滴恢復部分夜間順風車 限制車主、乘客同性別

「滴滴出行」宣布15日恢復順風車部分夜間時段服務，但只允許車主和乘客為同一性別。（路透）

2018-06-13 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大叫車平台「滴滴出行」，上月發生空姐遭「滴滴順風車」車主性侵殺害慘劇，事發後，順風車暫停夜間服務。今（13）日下，「滴滴出行」宣布恢復順風車部分夜間時段服務，但只允許車主和乘客為同一性別。

順風車是滴滴出行平台在中國提供的13種搭車模式之一，專為民眾媒合可以共乘的司機。上月初，河南鄭州一名空姐搭上「滴滴出行」一名「順風車」劉姓男司機的車，劉男涉嫌姦殺空姐並棄屍，當局追緝後，發現劉男墜河溺斃。

滴滴出行今日在微博官方帳號發文，計畫15日局部恢復順風車部分夜間時段的訂單，為晚間10時至12時，凌晨5時至6時。出於安全考慮，上述2個時段的訂單，「將只允許車主與乘客為同一性別方可合乘出行，即男車主接男乘客，女車主接女乘客」。

空姐命案發生後，滴滴出行坦承在業務上的安全流程有所疏失，公司無法對此案推卸責任，並關閉「順風車」服務一週以進行全面整頓，包括取消順風車服務中的用戶標籤及車主評價功能，杜絕司機在接單時透過評價系統和照片過濾乘客外在條件。

另外，每天出車前，司機必須接受人臉辨識確認身分，以確保登記帳號就是司機本人。這次涉嫌殺害空姐後墜河身亡的27歲劉男，原先就有性騷擾投訴紀錄，但他偷用父親的帳號來接單。