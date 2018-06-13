上合組織閉幕 8國「青島宣言」誓打擊三股勢力

2018-06-13 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國與俄羅斯主導的上海合作組織（簡稱上合組織，SCO）在青島召開的高峰會已於6月10日落幕，參與的8個成員國在會後簽署了「青島宣言」，除了強調要遵循「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的上海精神外，也提出致力打擊三股勢力，即「恐怖主義、分離主義與極端主義」。

綜合外電報導，與會國還共同發表《上海合作組織成員國元首關於貿易便利化的聯合聲明》、批准了《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》未來5年的實施綱要，並簽署了反恐、禁毒、環保與糧食安全等10多份合作文件。

中國國家主席習近平在閉幕式的談話中表示，各成員都同意經濟全球化和區域一體化是大勢所趨，各方將維護世界貿易組織規則的權威性與有效性；反對任何形式的貿易保護主義，完善區域經濟合作安排，加強「一帶一路」建設合作和發展戰略對接。

他強調，要落實打擊「三股勢力」，以及上海公約、反恐怖主義公約及反極端主義公約等合作文件，深化反恐情報交流和聯合行動，並加強相關法律基礎和能力建設。

不過英國議會上院國際關係委員會主席大衛.豪厄爾勳爵（David Howell）在《日本時報》的一篇文章中指出，西方的自由主義者至今仍對上合組織不屑一顧。

他解釋，首先，上合組織被外界視為一個薄弱的國際組織，因為他們缺乏一個像歐盟或是較為鬆散的北約組織中，那種擁有中央協調和指導體系的決策機構；而且就共同目標而言，上合組織廣泛的被視為反西方與反美，所以他們被以懷疑的角度看待。

但大衛也強調，現在的上合組織正在成為一個囊括世界幾乎一半人口的巨大合作組織；儘管上合組織的成員國之間雖然仍存在無數爭議，但成員國都有一個共同的願景，即是美國與西方主導的國際形勢逐漸式微，而東方應該要發展一個新的全球組織，以擴大亞洲對世界的影響力，至少也要跟西方主導的世界秩序並行。

他指出，只要這個組織看起來越像是中國稱霸的野心，並意圖對世界發揮更大的影響力，那西方世界的觀望與不感興趣也是可以理解的。