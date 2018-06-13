愛因斯坦生前日記：中國人骯髒愚蠢 取代其他族是種遺憾

2018-06-13 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕著明物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）生前的旅行日記曝光後，被發現他在1922年10月至1923年3月亞洲旅行期間，不但形容中國人的「繁殖力」，還描述中國人「骯髒」、「愚蠢」，「若取代其他種族是一種遺憾」。

綜合外媒報導，愛因斯坦生前曾至亞洲旅行，當他踏上中國土地時，觀察當地民眾後寫下「中國人吃東西都不坐在椅子上，而是像歐洲人在森林裡放鬆時蹲著，所有事情都悄然且平穩地發生，連這邊的兒童都表現得沒有精神，看起來很呆板」。

愛因斯坦在日記中對於中國人的「繁殖力」與「旺盛的後代數量」也多有著墨，提到「中國人若取代其他種族將會是一種遺憾，對我們而言光想就讓人有說不出的淒涼感」；但愛因斯坦對於日本人的評價與中國截然不同，寫道「日本毫不誇張、體面、非常有吸引力」。

愛因斯坦日記編輯出版 作者坦言不舒服

《愛因斯坦的旅行日記》一書由加州理工學院（Caltech）愛因斯坦論文項目的高級編輯兼副主任羅森克蘭茲（Ze'ev Rosenkranz）負責翻譯，內有他和妻子在亞洲、西班牙和巴勒斯坦旅行期間寫下的日記，也有被認為是在柏林為繼女寫的信件內容，以及一切備忘錄。

羅森克蘭茲指出，愛因斯坦認為外國「種族」是1種威脅，這是種族主義思想的特徵之一，愛因斯坦確實在日記中發表了很多種族主義和非人性化的評論，其中一些令人讀起來感到不舒服，也與愛因斯坦人道主義的公眾形象形成鮮明對比。