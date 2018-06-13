「澳門賭王」何鴻燊退休 17子女獨選二房次女接班

「澳門賭王」之稱的澳博創辦人何鴻燊卸任公司主席一職，在17個子女中，由二房次女何超鳳接棒。（彭博）

2018-06-13 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳門博彩控股公司今（13）日舉行股東大會，有「澳門賭王」之稱的創辦人何鴻燊卸任公司主席一職，在17個子女中，由二房次女何超鳳接棒。

綜合外媒報導，高齡96歲的何鴻燊自1960年代起，在40年時間裏壟斷澳門的博彩設施經營權，積累了鉅額財富。他還涉足房地産和港澳間的渡輪業務等，業務版圖擴展到中國、葡萄牙和越南等地，被指養活30%的澳門人。

今年4月，澳博已公告何鴻燊將退休，並由何超鳳接棒。今日股東大會後，何超鳳也正式就任澳博主席，她表示，父親是澳博的靈魂人物，要學習其處事手法及為澳門、為澳博的態度。同時，父親亦教導她要虛心學習、聽取別人意見及需要勤勞工作。

另外，何鴻燊的「四房太太」梁安琪出任澳博聯席主席，「三房太太太」陳婉珍也加入董事會成為執行董事。「日經中文網」指出，這形成複雜的公司管理體制；摩根大通認為，「複雜的管理結構留下了引發權力鬥爭的空間」。

被問到陳婉珍重返董事會，未來會如何和其他幾房合作時，何超鳳僅回應未來會和董事局成員共同合作，聆聽意見，為股東尋求利益。另被問到賭王是否完全不插手集團業務時，她指父親已96歲，應該給予他時間享受人生。

何鴻燊出身自澳門名門何東家族，雖然是富商何世光兒子，但後來家道中落，全靠自己奮鬥，從落難富少逆轉成為「澳門賭王」。何鴻燊不僅事業得意，愛情也很精彩，賭王一共有四房太太，17名子女，元配黎婉華在2004年逝世。

何超鳳是何鴻燊與「二房太太」藍瓊瓔的次女，在何鴻燊11個女兒中排行第5。她的胞姊何超瓊去年繼承澳博旗下的綜合性企業信德集團，胞弟何猷龍則領導另一家博彩公司新濠博亞娛樂。