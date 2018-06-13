外國旅客就醫賴帳 日祭 「謝客令」拒絕再入境

2018-06-13 15:28

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕外國旅客訪日因急病就醫，卻留下大筆醫藥費未付清，為了防堵外國旅客就醫賴帳，日本政府打算祭出「謝客令」，從2020年度起拒絕積欠醫療費的旅客再入境，相關政策將於14日發表。

日媒報導，厚生勞動省統計2015年度全國有1378家接受過外國旅客的醫院，其中高達35％被賴帳。近畿運輸局也統計2016年5到7月間，大阪地區醫院被外國旅客賴帳的醫院達20家，未付金額達1547萬圓（約合台幣422萬元）。

去年1月一名20多歲的泰籍女性，因為急性心臟病被送到東京醫科齒科大學醫院，治療費高達1500萬圓，女性因未購買旅遊保險，必須自己負擔，泰國大使館雖然幫忙付了800萬圓，女性也透過募款償還，但至今還沒還清。有部分外國患者承諾返國後繼續清償，但卻沒有下文，形同賴帳。

由於日本定下2020年訪日客達4000萬人次的目標，大量的外國旅客入境，必須有配套的急救醫療政策，醫療院所也不堪再被賴帳導致經營危機，日本政府14日將發表綜合對策，其中包括拒絕欠款者再入境。

報導指出，厚勞省將把各醫院通報的欠款名單送交法務省，依照「出入國管理法」將這些人列為不受歡迎人物。目前英國也有採取類似方法防堵外國旅客賴帳，未付金額超過500英磅（約合台幣2萬元），即列為拒絕入境的對象。