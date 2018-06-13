天降好運！雲南隕石1顆賣74萬 村民盼打造觀光區

最貴的一枚隕石碎塊以人民幣16萬元賣出。（擷取自《雲南網》）

2018-06-13 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省本月初有一枚隕石墜落，為當地帶來堪稱瘋狂的尋寶熱潮，至今賣出最貴的隕石碎塊其價格為人民幣16萬元（約新台幣74萬），據悉，當地政府正考慮將該村打造成隕石文化村，以發展鄉村旅遊等觀光產業。

綜合中媒報導，一顆隕石在本月1日晚間9點40分許，墜落於雲南猛遮鎮曼倫村，有鑑於過去墜落的隕石碎塊常能賣得好價，隕石墜落的消息傳出後，曼倫村立即湧入數以千計的尋寶客，其中包括鄰近村民、愛好收藏家、科研團隊及媒體等。

在第一顆隕石被發現後的那幾天裡，曼倫村內外可說是人山人海，稻田、甘蔗地被尋寶民眾闖入，平均每兩公尺就有一人彎著腰埋頭尋寶，截至4日傍晚，民眾在曼倫村中共找到約200多枚隕石碎塊，現場買賣價1公克高達2000元人民幣（約新台幣9300元），比金價還貴，據悉，最貴的一枚隕石碎塊以人民幣16萬元賣出。

曼倫村委會主任岩光表示，在村民撿到的200餘枚隕石碎塊中，有50至100枚碎塊至今尚未賣出，目前當地人正討論是否將剩餘的隕石碎塊聚集起來，以科學、文化等角度來創造一種「隕石文化」，他說，若可藉此機會發展鄉村旅遊，不僅提高村民收入，更能把曼倫村推廣出去。