「最好是丟垃圾桶」川金會這個贈品讓記者們敬謝不敏...

2018-06-13 13:54

〔即時新聞/綜合報導〕全球矚目的「川金會」於昨日順利落幕,各國媒體蜂擁而至,要搶在第一時間將這歷史性的一刻放送到全世界。但有消息指出,受到認證的媒體都會收到一包贈品,當中包含一個迷你USB風扇,有人呼籲,千萬不要把這個USB插在電腦上。

綜合外媒報導,媒體所收到的禮品中,包含印有美國總統川普、北韓領導人金正恩肖像的手持紙扇、聖淘沙旅遊指南、小瓶裝水和迷你USB風扇。但這個USB風扇引起了部分人士的疑慮,資安專家伍德沃德(Alan Woodward)直言,「設法讓他人插上有問題的USB,是竊取資訊的典型方式之一」、「資安界有一句名言:如果你讓別人『物理上』進入你的電腦,那台電腦將不再專屬於你,使用來路不明的USB就是一個例子。」

另據《法廣》引述義大利《晚郵報》在2013年的報導,指歐洲理事會安全辦公室的一份報告提到,在當年G20峰會期間,主辦國俄國發放了300個類似的物品,後來被披露為間諜設備,當中就包括免費贈送的USB。《華盛頓郵報》記者格爾曼(Barton Gellman)則呼籲所有記者,不要把這個USB插入電腦中,也不要帶回國內,最好是直接丟垃圾桶。

Media goody bag: Mini USB fan, hand-held fan with #TrumpKim on either side to blow around all the hot air.... and a fun guide to Sentosa. NB: that's not the delegations playing beach volleyball. pic.twitter.com/fbdKVzr0Cn