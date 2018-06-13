「最好是丟垃圾桶」川金會這個贈品讓記者們敬謝不敏...

川金會在昨日順利落幕，雙方簽署共同協議朝無核化目標邁進。圖為美國總統川普（右）、北韓領導人金正恩（左）。（美聯社）

2018-06-13 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的「川金會」於昨日順利落幕，各國媒體蜂擁而至，要搶在第一時間將這歷史性的一刻放送到全世界。但有消息指出，受到認證的媒體都會收到一包贈品，當中包含一個迷你USB風扇，有人呼籲，千萬不要把這個USB插在電腦上。

綜合外媒報導，媒體所收到的禮品中，包含印有美國總統川普、北韓領導人金正恩肖像的手持紙扇、聖淘沙旅遊指南、小瓶裝水和迷你USB風扇。但這個USB風扇引起了部分人士的疑慮，資安專家伍德沃德（Alan Woodward）直言，「設法讓他人插上有問題的USB，是竊取資訊的典型方式之一」、「資安界有一句名言：如果你讓別人『物理上』進入你的電腦，那台電腦將不再專屬於你，使用來路不明的USB就是一個例子。」

另據《法廣》引述義大利《晚郵報》在2013年的報導，指歐洲理事會安全辦公室的一份報告提到，在當年G20峰會期間，主辦國俄國發放了300個類似的物品，後來被披露為間諜設備，當中就包括免費贈送的USB。《華盛頓郵報》記者格爾曼（Barton Gellman）則呼籲所有記者，不要把這個USB插入電腦中，也不要帶回國內，最好是直接丟垃圾桶。