被「世界第二毒蛇」咬一口！ 男護士冷靜靠專業保住一命

男護士賴特被澳洲棕蛇咬傷後，強忍痛楚，冷靜請旁人替他急救，成功挽救自己性命。示意圖。（法新社）

2018-06-13 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲伯斯（Perth）一名男護士，日前至當地國家公園遊玩時，不慎被世界第二毒的「澳洲棕蛇」（brown snake）咬傷，所幸他發揮專業，沉著冷靜的請旁人幫忙急救，成功挽回自己的性命。

綜合外媒報導，33歲的賴特（Christian Wright）日前與友人造訪卡里基尼國家公園、位於30公尺深的山谷時，不慎被1條長達1公尺的澳洲棕蛇咬傷左腳，賴特回憶，腳上雖然沒有明顯齒痕、或任何流血腫脹，但視線卻越來為模糊，「我知道我快昏倒了」。賴特友人見他不斷抽蓄、四肢無力，連忙大叫求救。

所幸有對夫婦聽到求助，連忙趕來幫忙、並用衛星電話報案，此時賴特已瀕臨昏迷，但他卻還是冷靜的請一旁的友人和夫婦替他急救，賴特回憶「毒素那時已入侵我的腦部，但我一定要保持清醒」；公園管理員和救護人員到場後，在20名遊客的協助下將賴特送醫急救。

醫師表示，咬傷賴特的是全世界第二毒的「澳洲棕蛇」（brown snake），事後賴特心有餘悸的說，還好自己有受過專業醫療訓練，才免於一死。