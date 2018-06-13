老公有新歡讓她「被死亡」 她努力奔走「復活」

中國四川一名女子離家工作，竟被丈夫申請「因病死亡」，她努力奔走，讓自己「復活」。（圖擷取自《成都商報》）

2018-06-13 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川一名女子劉國青，外出打工多年，但是，當她返家之後，竟然發現自己「被死亡」，早在2015年就被自己的丈夫以病死為由，申請死亡，且註銷戶口，她努力為自己「復活」奔走，終於發現，丈夫可能是為了再婚，才謊報她死亡，但更吊詭的是，當她「復活」之後，竟然聯絡不上丈夫，一切還在迷霧中。

《成都商報》報導，劉國青「死亡」證明申請人是她的丈夫及爸爸，不過她爸爸則解釋，一切都是女婿做主，他只是配合蓋章，沒有進一步的深究蓋章內容，才造成錯誤。

據報導，劉國青在今年5月18日從長沙回到四川達州市宣漢下八鎮老家看望父母。她老家的村民就熱心告訴她，查一下自己的戶籍信息，經查，才知道自己已「被死亡」消戶；經她逐層向警政及戶政單位追查，才搞清楚「被死亡」真相。

原來，她跟2006年跟老公因情感不好分居，她獨自離開家去外地工作，其間，兩人沒有聯絡也沒有離婚，事後，她擔任「社區主任」的丈夫，自己填寫了「因病死亡」證明書之後，找到相關人包括她的爸爸蓋章，死亡時間是2015年12月18日，直到2017年2月13日才到當地戶政事務所申請註銷戶口，一切很合理。而她爸爸只是蓋章，不知內容，使得她跟爸爸電話聯絡時，也不知自己被死亡。

至於她丈夫註銷她的戶口，劉國青表示，她老公已有新歡，可能是想再婚，而使出這招，不過，經她奔走，親友證明之後，她已「復活」並有獨立戶口，只是，聯絡不到她丈夫，讓她搞不清楚目前婚姻狀態是什麼。