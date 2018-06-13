首度回應G7經典照 川普：我坐著雙手交叉是因為...

日前在加拿大舉行的「G7」工業國峰會，德國總理梅克爾在推特貼出一張各國領袖齊聚互視的經典畫面，引發網路瘋傳。（路透）

2018-06-13 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前在加拿大舉行的「G7」工業國峰會，德國總理梅克爾（Angela Merkel）在推特貼出一張各國領袖齊聚互視的經典畫面，被認為「完全反映出G7成員國間的分歧」，不過美國總統川普表示，會議氣氛其實很好，並非照片上所呈現的那樣。

綜合外媒報導，梅克爾日前在推特上貼出的一張G7照片，她雙手壓在桌面上，面向美國總統川普，坐著的川普則雙手交叉，一旁的日本首相安倍晉三、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相梅伊（Theresa May）等人看起來也面色凝重，照片PO出後立刻在網路上瘋傳，媒體也一致公認這張反映出G7成員國之間分歧的畫面，將成為一張經典照片。

不過美國總統川普在「川金會」後，首次對這張照片做出回應，他表示，拍攝這張照片時，大家都在等待他所要求而作出修改的最終稿文件；川普強調，與梅克爾的關係很好，他坐著雙手交叉是在等文件送來，「我們在等文件傳過來，因為我想看一下最終稿的文件是否根據我的要求修改了。」

川普說現場氣氛相當友好，他坦承照片看起來的確很像他與梅克爾之間有所嫌隙，「事實上，我們只是在一起討論一些事情，跟其他的都無關，非常友好地等著文件送過來，這樣我去新加坡之前就能看一下。」

梅克爾的發言人也說，這樣照片所呈現出的意義都是外界各自在解讀。