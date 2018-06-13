強國素質！她負責飼育珍稀白鯨 竟掰頭塗口紅取樂

可憐的白鯨頭部遭飼育員抓住，在其吻端強制塗上口紅取樂。（擷取自微博）

2018-06-13 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國大連聖亞海洋世界鯨豚飼育員日前上傳影片，畫面顯示，1名女性工作人員一邊笑著一邊將白鯨頭部抬出水面，在牠的吻端塗上口紅取樂，塗完還說「越來越好看了」，消息傳出引發輿論譁然，專家更痛批此舉恐對白鯨的身心造成傷害。

綜合中媒報導，前述影片近日在抖音影片平台瘋傳，在被刪除前已有將近10萬次點閱，不少網友看完影片後紛紛譴責當事人行為不當，認為任意塗抹口紅恐增加白鯨受感染的風險，曾在海洋公園工作的獸醫師更直言，由於白鯨是群體生活動物，在牠嘴上塗抹紅色唇膏，恐導致其出現社交障礙，若因而遭其他鯨魚孤立，也有可能進一步影響白鯨的心理健康。

針對員工的不當行為，大連聖亞海洋世界指出，經調查證實確有此事，影片是該公司1名飼育員在2017年錄製，惟當事人已於2018年5月離職，館方更發布公開道歉信指出，未來將通過完善管理制度、強化人員培訓及加強對動物的保護等措施，避免類似事件再度發生。

據悉，大連聖亞海洋世界現有4隻白鯨，近期的體檢結果顯示，這4隻白鯨的健康狀況暫無異常，至於塗口紅相關影片已被刪除，上傳影片者的帳戶也無法在該平台被搜尋。