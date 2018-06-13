不只台灣！ 美國也拒塑膠吸管 瘋用這個來代替

環保署日前預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，引發討論。（資料照）

2018-06-13 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕由於國際海洋塑膠污染越來越嚴重，環保署日前預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案。外媒報導，溫哥華、蘇格蘭、台灣、英國、夏威夷和紐約等地都陸續禁用塑膠吸管。在美國，紙吸管成為相當熱門的替代品。

《彭博》報導，全美擁有1000多個據點的餐飲集團Bon Appetit Management Co.宣布將逐步淘汰塑膠吸管，該公司去年度購買了1680萬支吸管。紐約最頂級雞尾酒吧之一的「The Polynesian」也面臨吸管問題，經理柯林斯（Emily Collins）表示，他們有鑑於環境衝擊已拒用塑膠吸管，但他們想要的紙吸管卻要等上3個月，柯林斯認為非塑膠吸管的短缺還會持續。

報導指出，另一家酒吧Porchlight指出，塑膠吸管成本為半美分、玉米澱粉吸管要2美分、紙吸管則要4美分，有著成本上的壓力。面對此一風潮，塑膠吸管製造商相當不滿，認為問題出在回收處理端，而非吸管製造端。紙吸管製造商則相當愉快，指出上一季需求增加了100%，遠遠超過供給。