德外長讚川金會：邁向正確方向的第一步

2018-06-13 05:20

川金會：各國反應〔中央社〕德國外長馬斯今天讚揚美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會是「邁向正確方向的第一步」，他呼籲兩國儘快展開談判，向朝鮮半島非核化的目標邁進。

馬斯（Heiko Maas）在聲明中首先表示，朝鮮半島緊張的局勢，看來在峰會後可望舒緩，未來的關鍵是具體可行的談判結果。

馬斯期待川金會為接下來的談判奠下基礎，以北韓「完全、可驗證、不可逆的非核化」為最終目標。

馬斯還呼籲北韓領導人注意國際社會的觀感，北韓人民的生活才會得到真正的改善。（編輯：陳政一）