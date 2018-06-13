西班牙王室稅務欺詐案 駙馬爺判刑5年10月

西班牙最高法院12日就西班牙公主克莉絲汀娜（Cristina）丈夫烏丹加林（Iñaki Urdangarin）的稅務欺詐案作出判決，判處烏丹加林5年10個月徒刑。（路透）

2018-06-13 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙最高法院12日就西班牙公主克莉絲汀娜（Cristina）丈夫烏丹加林（Iñaki Urdangarin）的稅務欺詐案作出判決，判處烏丹加林5年10個月徒刑。

《美聯社》報導，身為前奧運手球選手的烏丹加林，涉嫌利用自身經營的體育組織「努斯研究院」（Noos Institute）收受超過600萬歐元（約2億新台幣）的公款。2017年2月，帕爾馬地方法院就烏丹加林犯下稅務欺詐罪行，判處6年3個月徒刑。

50歲的烏丹加林被剝奪公爵頭銜後，向西班牙最高法院提出上訴。但最高法院今日維持有罪判決，並指出烏丹加林還有濫用公款、濫用影響力等罪名等，應入獄服刑5年10個月。

法院認定，烏丹加林夥同友人利用他公爵「特權身分」，獲得與體育賽事有關的政府合約。最高法院同樣認定克莉絲汀娜公主從丈夫犯罪行為中受益，判決克莉絲汀娜須繳交13萬6950歐元罰款（約482萬新台幣）。

克莉絲汀娜和烏丹加林已在初審判決出爐後，被剝奪帕爾馬公爵夫人和公爵的頭銜。這也是西班牙自1975年恢復君主制度後，首次有王室成員接受審判。

報導指出，烏丹加林仍可向憲法法院提出上訴。