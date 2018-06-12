川金會拉近美韓朝 分析：影響中國利益

美國總統川普（右）與北韓領袖金正恩（左）握手的瞬間。（美聯社）

2018-06-12 22:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球矚目的「川金會」順利落幕，美國總統川普和北韓領袖金正恩簽署聲明，確認「朝鮮半島完全無核化」等四大共識，但外國媒體褒貶不一，有些認為峰會取得突破，但也不乏抨擊聲明內容空洞的聲音。北京美中關係專家時殷弘更說，雙方的協議僅具框架，內容並不具體，反而可能令美國與南北韓聯手，影響中國利益。

英國金融時報、西班牙先鋒報等指出，「川金會」開啟美朝關係的新時代，為兩國自冷戰以來首次加深理解、並作出承諾，是兩國外交進程的開端。路透則說，峰會結束後，東北亞安全局勢可能發生長久改變，情勢有如美國前總統尼克森1972年訪問中國後，為亞洲及台海帶來的轉變。

不過，華爾街日報、美國有線電視新聞網（CNN）、俄羅斯「生意人報」、法國國際廣播電台則指出，聯合聲明未提及「完全、可驗證、不可逆的無核化（CVID）」，對於改善美朝關係、解除制裁，並未提出任何具體程序和做法，與過去美國政府就北韓核問題達成的聲明相比，「出乎意料地弱」。新加坡「聯合早報」則認為，北韓顯然在會談中取得巨大外交勝利。

另一方面，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向「香港蘋果日報」表示，會談未提出金正恩如何棄核，以及具體的棄核時間表等說明，只是單單承諾無核化，意義並不大。他認為，金正恩可能只會部分棄核，留下部分核武作為籌碼，以在國際社會立足。

時殷弘另分析，中國在北韓問題上有其利益，川金會若拉近美國與南北韓的關係，將對中國的利益造成影響。對於美國而言，他也認為川普的目的不在解決北韓核問題，而是希望藉由「表面上」解決核問題，贏得11月登場的美國國會期中選舉，且此次顯然也取得其期盼的成果。