川普、金正恩簽署文件 專家評筆跡透露玄機

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩今（12）日在新加坡舉行歷史性峰會，兩國領袖也簽署了聲明文件。（法新社）

2018-06-12 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩今（12）日在新加坡舉行歷史性峰會，兩國領袖也簽署了聲明文件。專家表示，金正恩的獨特簽名顯示了他的企圖和創造力，川普的簽名則透露他較為謹慎的性格。

《路透》報導，圖形學家具本鎮（Koo Bon-jin，音譯）表示，金正恩的簽名透露他是一個雄心勃勃的人，行事較靠直覺，而非理性和邏輯，「他簽名也簽得很快，這表明他思維相當敏捷，但比較沒有耐心」。

肢體語言專家梁凱倫（Karen Leong，音譯）說，與川普的簽名較為緊密相比，金正恩的筆跡之間的空隙很大，表明金是個相當自信的人，有大夢想和抱負；川普的簽名則很像是箭頭或者摩天樓，顯示該人防備心高，不輕易以真實面貌見人。

前北韓軍官、世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長安江日（Ahn Chan-Il）則指出，金正恩傾斜式的簽名，和其父金正日和祖父金日成的字跡相似，「不僅是金家人，一般北韓民眾也會刻意模仿他們的筆跡，深信這是好事，且相當神聖。