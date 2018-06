為了宣傳反賭球,泰國政府今日在泰國古城大城(Ayutthaya)舉辦了1場「大象世足賽」。(法新社)

2018-06-12 22:08

〔即時新聞/綜合報導〕今年的世界杯足球賽將於本月14日登場,泰國政府為了遏止國內賭球的風氣,今日特別舉辦了「大象世足賽」,期望泰國人民能將焦點放在觀賽的樂趣,而非賭博。

根據《路透》報導,為了宣傳反賭球,泰國政府今日在泰國古城大城(Ayutthaya)舉辦了1場「大象世足賽」,請來身上繪了世足參與國國旗的9隻大象,進行足球比賽,呼籲人們單純享受球賽的刺激,不要進行非法投注。

泰國的非法足球投注相當盛行,非法投注被抓到只需要繳納1000泰銖(約新台幣930元)的罰金,1位不願具名的泰國賭徒表示,在泰國賭球太容易了,政府的反賭措施可能不會有多少效用。

根據泰國商會大學(University of the Thai Chamber of Commerce)的調查,今年泰國對於世界杯的投注額已經高達590億泰銖(約新台幣550億元),大約為泰國貢獻了0.2%的GDP成長。