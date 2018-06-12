陸限縮赴台就學為哪般？保證思想根正苗紅

2018-06-12 20:46

〔中央社〕由於陸方限縮人數，國內大學學士班今年招收陸生名額只剩800人。學者分析，陸方認定學士生「思想不成熟」來台容易被「自由化」，為保「根正苗紅」，因此祭出限縮手段。

不願具名的陸生受訪時則證實，回到大陸連進入具官方色彩的單位實習都困難重重，更別提想進入公務體系求職，只能朝私人企業發展，「我們就好像帶有病菌一樣」。

中國大陸今年度持續減少核准大陸高中生申請台灣大專院校名額。陸生聯招會5月底公布的國內大學學士班招收陸生名額只剩800人。

然而，107學年度陸生來台就讀碩博士班有77校共錄取1325名，招生達成率為88%，寫下開放招收陸生以來8年新高。

兩岸政策協會秘書長王智盛今天接受中央社記者採訪時分析，陸方評估，過去幾年中國大陸學士生來台，受台灣自由、民主影響較大，因此必須控管；碩博士生社會思想形塑成熟，且求學時間較短，所以不在此限。

他認為，受到少子化影響，陸方限縮學士生來台受影響最大的會是私立大專院校。陸方一方面可以藉由私校向政府施壓，逼迫接受政治前提，同時也能迫使私校更緊密地與陸方合作，否則招生就會受影響。

不願具名的國內大專院校大陸教育交流處人員則對中央社記者透露，陸方過去默許台灣大專院校赴陸私下招生，「有時甚至是省台辦的人開車載著我們到處跑」，但從今年5月開始，就無法再赴陸招生。

他質疑，陸方要求兩岸教育交流對等尊嚴，但如今台灣在中國大陸就學的學位生共一萬多人；在台陸生不到一萬人，對照兩岸人口比例，交流根本失衡，陸方還持續限縮陸生來台，「可見你（陸方）就是怕他們被洗腦」。

中國國務院台灣事務辦公室2011年曾發布「關於防止兩岸有關機構違規介入大陸學生赴台灣高等學校就讀事務的通知」，其中便限制台灣有關機關「未經批准」不得在大陸從事陸生赴台諮詢、宣傳。

但湖南省政府台灣事務辦公室官網去年12月又重新張貼這份公文，顯示陸方確有防堵台灣學校赴陸招生的跡象。

一名來台就讀大學、研究所超過6年的陸生則對中央社記者表示，在中國大陸官方的眼中，像他一樣高中畢業就來台灣的陸生「身上都帶有病菌」。

由於就讀傳播院校，這名陸生過去曾在寒暑假前往北京，申請到中共官媒實習，不料卻被告知「來實習可以，但有些會議你不能參加，因為你在台灣念書」。

這名陸生提到，他將從研究所畢業，回到中國大陸後也只能到民營機構求職，這樣的差別待遇，讓他更深刻感受兩岸制度差異。