中國人搭機攜違禁品遭禁飛1年 疑涉思想審查

中國當局近日公布首批86名限制乘坐飛機嚴重失信人名單，其中包括攜帶「違禁品」而被懲處者，但「違禁品」的定義，可能涉及思想審查。圖為中國廣州白雲國際機場。（彭博）

2018-06-12 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國民航局近日在官網和「信用中國」網站公布首批86名限制乘坐飛機嚴重失信人名單，這些人受到懲處的原因主要有5種，包括藏匿、攜帶危險品、違禁品和管制物品。其中，「違禁品」的定義，可能涉及思想審查。

《中新社》報導，中國民航局今（12）在北京舉行記者會，民航局政策法規司副司長郭仁剛在會上表示，首批失信人都是因為在機場或飛機內違反了相關行政法律規範而被公安機構處以行政處分。這86人將被禁止搭乘飛機，為期1年。

至於違規原因主要有5種，包括故意藏匿、攜帶違法的危險品、違禁品和管制物品；偽造或冒用他人證件、登機證；在飛機上鬧事；堵塞、強占、衝擊安檢通道和毆打他人；在飛機上吸菸。

《中央社》指出，外界最關注的是中國法律、法規對「危險品、違禁品、管制物品」的規定範圍。

根據官方公布「失信人」被懲處的原因，危險品包括打火機、子彈、彈藥、火種、火柴；管制物品包含手銬、管制刀具、電擊器。至於對違禁品，有的寫明是催淚瓦斯、仿真槍或電子點菸器，有的則以違禁品一詞帶過，並沒有具體明說是什麼東西。

根據北京首都機場海關公告的禁止入境的物品，包括「對中國政治、經濟、文化、道德有害」的印刷品、膠卷、照片、唱片、影片等。若旅客攜帶禁止進出境物品進出中國，予以沒收或責令退回，或在海關監管下予以銷毀，情節嚴重者將追究刑事責任。

「中華人民共和國海關進出境印刷品及音像製品監管辦法」也明定，「危害國家統一、主權和領土完整」、「攻擊中國共產黨，詆毀中華人民共和國政府」、「擾亂社會秩序，破壞社會穩定」的印刷品及影音製品，禁止入境。