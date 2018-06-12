地中海移民人球有解 義船分批載往西班牙

2018-06-12 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕載有629名地中海移民的「寶瓶座號」駛往義大利遭拒後，致使移民淪為人球。西班牙政府此刻挺身而出，願意接受這些移民，並強調此舉是「義務」。

綜合媒體報導，法國慈善組織「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）9日將629名移民救上「寶瓶座號」（Aquarius），其中包括懷孕婦女和眾多兒童。「寶瓶座號」原定駛往義大利，不過卻因義大利和馬爾他政府雙雙拒絕讓「寶瓶座號」靠岸，致使這些地中海移民淪為人球。

直至今（12）日，地中海移民問題總算有解，西班牙選擇挺身而出，新總理桑切斯（Pedro Sanchez）政府昨（11）日提議，讓寶瓶座號在瓦倫西亞靠岸，並強調這麼做是「義務」。

「地中海救援組織」先前呼籲，義大利海警有責任為「寶瓶座號」上的629名移民找到安全且快速的解決方案。

不過義大利極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）本月上台後，首度採取反移民行動，拒絕讓寶瓶座號靠岸，並認為「寶瓶座號」應該前往馬爾他。薩爾維尼並砲轟其他國家，認為馬爾他連一個移民都沒接收，法國將移民驅逐出境，西班牙武裝其邊界。薩爾維尼表示，義大利今天開始也要開始效仿，向人口販賣說不，且不觸及非法移民事務。

馬爾他政府也拒絕接受「寶瓶座號」，認為自己的國家已經比義大利接收更多的難民，將責任推給義大利，認為義大利的海警應負責救援。

「寶瓶座號」上的數百位移民目前已轉移至義大利船上，並載往西班牙東岸港口瓦倫西亞（Valencia）。