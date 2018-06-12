川金會花絮 川普向金正恩炫耀「野獸」座車

川普和金正恩午餐後在酒店周邊漫步，期間川普還帶著金正恩靠近他重達9噸的總統專車「野獸」。（路透）

2018-06-12 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕歷史性「川金會」今（12）日在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店登場，當天下午，美國總統川普（Donald Trump）在餐後散步途中，還向北韓領導人金正恩炫耀他的總統座車「野獸」（The Beast）。

綜合外媒報導，美國與北韓的領導人和代表團今日中午共進工作午餐後，川普和金正恩在酒店周邊漫步，期間川普還帶著金正恩靠近他的重達9噸的總統專車「野獸」。川普示意美方人員打開右側車門，與金正恩站在車旁對話，金正恩則微笑著向車內探望。

對此，《美聯社》報導稱，川普向金正恩炫耀自己的車輛，是典型的「雄性領袖」（Alpha male）的行為。

《每日郵報》指出，這一幕顯示「川金會」似乎是場成功的會談，就像川普所言，「我們的會議非常棒。有很多進展。真的非常正面。我認為這比任何人預期的都好」。

「野獸」又名「凱迪拉克1號」（Cadillac One），耗資160萬美元（約4700萬新台幣）打造，不但防彈、防生化武器，還裝有衛星電話、消防與供氧設備等。

除了底盤、車身和擋風玻璃具有防彈功能之外，其密閉油箱即使被直接攻擊也不會爆炸，而它的強化輪胎可避免被刺破，即使爆胎，輪框還是能使車輛行駛一段距離。