川普餐敍這句玩笑話 金正恩呆掉不知怎接

美國總統川普在今日「川金會」的午餐餐敍中也不忘一展幽默。（美聯社）

2018-06-12 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普偶爾也會在公開場合展現一點他個人的幽默感，在今日「川金會」的午餐餐敍中也不忘幽默，沒想到卻遭金正恩冷漠以待。

根據英國《衛報》報導，今日「川金會」的午餐餐敍時，在大家就座之前，川普開玩笑地向現場攝影記者說，「請將我們拍得又瘦又帥氣」。

現場的記者捧場地回應「很漂亮」，隨行的即席口譯也立刻將這段話翻譯給金正恩聽，卻只換來金正恩的一臉尷尬，不知該如何接話的表情。

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