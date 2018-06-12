公事公辦！川普：北韓完全無核化前持續制裁

川普表示，在北韓完全無核化之前，制裁將會持續進行。（路透）

2018-06-12 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日下午召開記者會，對外說明川金會細節。川普表示，雖然此次的峰會獲得實質成果，對金正恩也讚譽有加，但他強調，在完全達成朝鮮半島無核化之前，制裁仍會繼續。

現場媒體提問，對於北韓棄核是否有時間表？川普指出，他知道從科學角度來看，要完全去核會花上非常多的時間，但好消息是，這個程序只要啟動便不能回頭，強調會盡快達成完全去核的目標，但制裁在這之前會持續進行。

被問到為何對達成協議具有如此高度的信心，是否是金正恩做出了什麼保證？川普提到，過去他們在處理北韓問題的路上步履蹣跚，花費鉅額金錢卻什麼都沒有解決，金正恩也和他說，美朝之間從來沒有走到像今日這一步，過去的美國總統沒辦法讓他們這麼有信心。川普認為，金正恩在返國後便會著手履行今日的承諾，雖然2人認識不過數小時的時間，但他相信金正恩有這個意願。

有記者提到，過去北韓也曾打破簽署過的協議，如何確保歷史不會重演？川普說，這一次是由不同的政權、不同的團隊來處理這件事，以前的執政者對此可能不太重視，但他們不同，強調若數十年前就是由他來處理，情況或許會有所不同。