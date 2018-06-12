迫使他國改變政策 中國頻繁使用強制性經濟手段

2018-06-12 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫新美國安全中心11日公布報告，指中國政府透過非正式的強制經濟手段，來達到嚇阻他國、推進政策外交的的情況越來越多，這樣的做法也對美國，甚至美國在亞洲的政策與盟友產生重要影響，讓雙方競爭更激烈。

據美國之音報導，美國智庫新美國安全中心於11日公布「中國對強制性經濟手段的使用」報告，內容中指出，自2010年以來，中國越來越常利用「非正式」強制性的經濟手段來推進政治和外交政策目標，像是倡議「一帶一路」，就利用貸款、基礎設施工程以及其他經濟手段作為外交政策的工具，或是要求外國航空公司修改涉台地圖，這樣的非正式強制性手段比經濟制裁有更多迴旋餘地，也讓中國的施壓更彈性。報告作者之一、新美國安全中心的資深研究員哈瑞爾（Peter Harrell）就指出，利用這種手法，中國不必再糾結於是否已經達到制裁目的這樣的問題。

報告中也指出，雖然中國不會直接對美國使用強制性經濟手段，但中國這樣的做法仍會對美國造成影響，甚至影響美國盟友以及每個獨立的跨國公司以及美國公司，自2010年以來，包含日本、挪威、菲律賓、蒙古、韓國、澳洲等在內，都有國家或企業因為遭受強制性經濟手段脅迫，而做出政策改變，像是亞洲國家在考慮與美國建立更加密切的軍事聯繫時，也都會想到中國對南韓部署薩德系統所做出的反應。報告中指出，預估未來5到10年這樣的影響會越來越大。

美國智庫國際戰略與研究中心的中國專案主任葛來儀（Bonnie Glasser）也指出，中國在涉及台灣、西藏、新疆、南海和東海等所謂的「核心利益」問題上，會使用更多強制性經濟手段，不過中國的核心利益定義模糊，未來其核心利益可能會擴張，演變為美中競爭。