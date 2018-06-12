川普與金正恩今下午共同現身，同桌簽署一紙聯合聲明。（歐新社）

2018-06-12 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」圓滿結束，美國總統川普與北韓領導人金正恩在經歷一連串的會議後，今下午共同現身，同桌簽署一紙聯合聲明，川普說，他們將簽署一份歷史性的文件，這文件「非常全面」，強調這份聯合聲明將為世界解決一個巨大且危險的問題。

「川金會」聯合聲明全文

川普總統和金正恩委員長就建立新型美朝關係，以及在朝鮮半島建立長久、穩固的和平機制，開展了全面、深入、坦誠的意見交換。

川普總統承諾為北韓提供安全保證，而金正恩也重申了他對朝鮮半島完全無核化堅定不移的承諾。

川普與金正恩堅信，美朝新型關係將為朝鮮半島和世界帶來和平與繁榮，也意識到，相互信任是推廣朝鮮半島無核化的關鍵。

川普和金正恩指出：

1.美國和北韓承諾，依照兩國人民對和平及繁榮的願望，建立新型美朝關係。

2.美國和北韓將合作在朝鮮半島建立長久穩定的和平機制。

3.北韓重申了2018年4月27日簽署的板門店宣言，承諾努力實現朝鮮半島的完全無核化。

4.美國和北韓承諾，找回戰俘和失蹤人員遺骸，包括立即遣返已確認身份的人員。

在肯定以上幾點後，雙方也肯定這場歷史上首場美朝領導人峰會是一場劃時代會談，在克服兩國之間幾十年來的緊張與敵對狀態，以及開創新未來方面，具有重大意義。川普總統和金正恩委員長承諾，全面、迅速地實施聯合聲明的內容，並承諾在最早的時間內，由美國國務卿龐培歐和一名相關北韓高官領導，舉行進一步談判，實行美朝峰會的成果。

川普總統和金正恩委員長承諾，一起合作發展美朝新型關係，為朝鮮半島和世界帶來和平、繁榮與安全。

川普 美國總統 金正恩 朝鮮委員長

2018年6月12日 新加坡聖淘沙