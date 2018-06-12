送金正恩大禮 川普宣布結束美韓聯合軍演

美國總統川普在今日下午4點30分召開記者會，說明川金會成果。（路透）

2018-06-12 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的川金會順利落幕，除了將近40分鐘的閉門會談外，兩人還共同簽署文件，宣誓要建立全新的美朝關係。美國總統川普在下午4點30分召開記者會，說明今日會議的細節，並接受現場媒體提問，過程中還宣布，將停止美韓聯合軍演。

川普在記者會中一一向新加坡、南韓、中國、日本、北韓的人民和領導人表示感謝，對於能夠帶領大家見證歷史感到相當榮幸，他強調，70年前發生的血腥韓戰，其實至今都尚未結束，但他相信很快就能夠看到和平的曙光，現在的重點就是在排除核武威脅，在這之前制裁仍會繼續，但離達成目標已經不遠。

現場記者提問，金正恩曾殺害過他的親屬，為何川普還對金正恩讚譽有加？川普回答，他並沒有說他是一個好人，而是說他是一位相當聰明的人，強調金正恩在20幾歲便接掌政權治理國家，這對一個年輕人說是條相當艱難的道路。川普還提到，撤離駐韓美軍的問題並不在這次的討論範圍之內，但他表示，美國將會停止與南韓軍演，結束「戰爭遊戲」。

談到人權問題，川普表示，雖然此次會議聚焦在無核化，但他們仍有花功夫討論人權議題，只是時間來說相對較短。他還提到，時間若對，他願意訪問北韓平壤，同樣地，也會在適當時機邀請金正恩拜訪白宮。至於美國在此次會議中是否有做出讓步？川普說，美國並沒有放棄任何東西，只有討厭他的人才會詆毀這次的峰會。