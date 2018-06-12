川金會圓滿落幕！川普：去核化正在發生

川普今天下午4時召開記者會說明。（美聯社）

2018-06-12 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的「川金會」在今天登場，北韓領導人金正恩和美國總統川普在下午簽署具有歷史意義的文件，川普今天下午4時召開記者會，對於這次的會談給予高度評價，川金會圓滿落幕，「明天會更好」，他也談及與金正恩建立互信關係，「大家以前認為去核化不可能發生，但現在正在發生」。

川普今天在記者會上表示，川金會進行非常順利，與金正恩的會談很直接、有成效、有成果的，「真正的改變是真的可能的」。川普表示，雙方同意都去核化，金正恩也朝該方向努力，「大家以為去核化不可能發生，但現在正在發生，這次的川金會，大家都看到了」。

川普強調，金正恩和他共同簽署文件，他完全同意去核化一事，我們也會繼續努力協商，盡速讓協議確實執行，金正恩也想這樣做；川普說，金正恩透露，北韓已銷毀一個主要的火箭飛彈測試場，「這是很重要的成就，和平是值得努力的，金正恩可以讓他的人民有很棒的未來，任何人都能製造戰爭，只有勇氣的人能達成和平」。

川普也提及金正恩「很好聊」，兩人建立起緊密關係，金正恩也說這場見面會來得有點晚。此外，川普在記者上特別感謝韓國總統文在寅、中國國家主席習近平、新加坡總理李顯龍等人，在這次會面中給予的協助。