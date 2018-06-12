美讓步？去核CVID僅有C 外媒：北韓重大外交勝利

美國、北韓聯合聲明中僅提到「北韓承諾朝鮮半島完全無核化」，而非美國先前的所堅持的「完全、可驗證、不可逆」的無核化（CVID），外媒稱是美國的一個巨大讓步，成為北韓外交勝利。（法新社）

2018-06-12 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、北韓領導人金正恩的歷史性峰會，兩人共同簽署一紙聯合聲明，關於國際矚目的北韓去核化問題，聲明中僅提到「北韓承諾朝鮮半島完全無核化」，而非美國先前的所堅持的「完全、可驗證、不可逆」的無核化（CVID），外媒指出，這被視為是美國的一個巨大讓步，北韓獲得了重大外交勝利。

綜合外媒報導，「川金會」圓滿結束，美國總統川普與北韓領導人金正恩在經歷一連串的會議後，下午共同現身簽署一紙聯合聲明，聲明內容提到4點，包含「美國與北韓致力於兩國人民對和平與繁榮的願望，建立新型兩國關係」、「美國、北韓將一起努力，一起打造持續、穩定的北韓和平政權」、「北韓重申《板門店宣言》，承諾朝向無核化方向努力」、「北韓與美國將致力於找回韓戰戰俘、失蹤者遺骸，其中包括已確定身分的遺骸盡快返送回國」。

針對全球矚目的朝鮮半島無核化議題，美國一直要求北韓棄核必須符合「完全」（Complete）、「可驗證」（Verifiable）、「不可逆」（Irreversible）、「銷毁」（Dismantlement）四大原則（CVID），美國國務卿龐皮歐會前才再三強調，北韓曾簽署多項棄核協議，最終都沒有兌現，因此「可驗證」的去核化才是關鍵。

不過根據這項聲明，僅提到「完全」，而無「可驗證」及「不可逆」，《法新社》也指出，這份聲明不含CVID無核化原則。

據新加坡媒體《海峽時報》認為，聲明未提到「可驗證」及「不可逆」，恐是美國為了爭取北韓合作而做出的巨大讓步，而在「川金會」會場上，北韓國旗與美國國旗並列，等於美國終於承認金正恩政權的合法性，北韓終於被視為「正常國家」，具有重大的象徵意義，外界分析普遍認為，北韓在此次會談取得了巨大的外交勝利。