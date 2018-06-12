建立兩國新關係、北韓無核化...川金會簽署4大聲明曝光！

全球矚目的「川金會」在今天登場，北韓領導人金正恩和美國總統川普在下午共同簽署文件。（法新社）

2018-06-12 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的「川金會」在今天登場，北韓領導人金正恩和美國總統川普在下午共同簽署文件，在記者會之前，有媒體搶先曝光川金會宣言4點聲明！

《BBC》記者在雙方記者會之前，搶先曝光川金會的4大要點，這其中包括「美國與北韓致力於兩國人民對和平與繁榮的願望，建立新型兩國關係」、「美國、北韓將一起努力，一起打造持續、穩定的北韓和平政權」、「重申2018年4月27日簽署的《板門店宣言》，北韓承諾朝向無核化方向努力」、「北韓與美國將致力於找回戰俘／戰時失蹤人員（POW/MIA）遺骸，其中包括已確定身分的遺骸盡快返送回國」。

「川金會」在今天上午9時登場，川普、金正恩於今天下午1時40分共同簽署正式文件，對於此次成果，川普表示，他與金正恩建立的特別情誼，讓全世界見證了這巨大的改變，為了展現成果，川普還向媒體秀出他在文件上的簽名；川普也大讚與金正恩談得「極佳」，更表示與金正恩的會面「進展豐碩」。

金正恩、川普共同簽署文件。（法新社）