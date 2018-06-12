川金會全球矚目 外媒發現北韓《勞動新聞》頭條是…

川金會無疑成為全球媒體共同的頭版新聞。（彭博社）

2018-06-12 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的川金會目前已告一段落，雖然北韓民眾沒有辦法像其他國家在第一時間接收相關訊息，但官方對川金會的宣傳毫不馬虎，官媒《勞動日報》報紙頭條，便是以14張照片描述領導人金正恩昨日夜遊新加坡的情景。

根據《BBC Monitoring》報導，因為北韓電視台的開播時間是當地時間下午3點，因此沒有辦法同步收看早上9點的歷史性會晤，但《勞動新聞》的報紙頭條，放上了14張金正恩夜遊新加坡的照片，可見其重視程度。

金正恩在週日率先抵達新加坡，與總理李顯龍會面後就沒有戶外行程，直到昨日晚間8點40分左右，酒店外陸續集結30輛車隊，現場也看到數名身穿黑色西裝的男子，一直到晚上9點多，金正恩離開下榻的酒店，遊覽新加坡著名的濱海灣花園等景點，還和星國外交部長維文、教育部長王乙康大玩自拍。