川金會全球矚目 外媒發現北韓《勞動新聞》頭條是…

2018-06-12 15:22

〔即時新聞/綜合報導〕全球矚目的川金會目前已告一段落,雖然北韓民眾沒有辦法像其他國家在第一時間接收相關訊息,但官方對川金會的宣傳毫不馬虎,官媒《勞動日報》報紙頭條,便是以14張照片描述領導人金正恩昨日夜遊新加坡的情景。

根據《BBC Monitoring》報導,因為北韓電視台的開播時間是當地時間下午3點,因此沒有辦法同步收看早上9點的歷史性會晤,但《勞動新聞》的報紙頭條,放上了14張金正恩夜遊新加坡的照片,可見其重視程度。

金正恩在週日率先抵達新加坡,與總理李顯龍會面後就沒有戶外行程,直到昨日晚間8點40分左右,酒店外陸續集結30輛車隊,現場也看到數名身穿黑色西裝的男子,一直到晚上9點多,金正恩離開下榻的酒店,遊覽新加坡著名的濱海灣花園等景點,還和星國外交部長維文、教育部長王乙康大玩自拍。

The front page of North Korea's Rodong Sinmun newspaper - which will have gone to press before the #TrumpKimSummit - carries 14 photos of Kim Jong-un in Singapore today pic.twitter.com/LZHqX5k4F0