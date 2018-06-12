川金會協議內容曝光 法新社：金正恩承諾完全去核化

2018-06-12 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、北韓領導人金正恩的歷史性峰會，稍早已順利結束，並簽署一份具重大改變的協議。《法新社》報導，金正恩在文件中，「承諾在朝鮮半島完全去核化」。

不過，《彭博》報導，川普與金正恩簽署的文件中，內容提到北韓政府會努力朝向「朝鮮半島無核化」，同時也承諾會實現持久且穩定的和平。川普則承諾，將提供金正恩（政權）安全保障，以及「根據兩國人民渴望和平與繁榮」，美國、北韓將建立新的國際關係。

《BBC》則報導，除了打造和平政權、建立新型兩國關係，聲明中也重申今年4月下旬、文金會簽署的《板門店宣言》，北韓承諾將朝完全無核化努力；雙方也會致力找回戰俘、戰時失蹤者的遺骸，若已確定身分的遺骸，將進快遣送回國。

川金會今天上午9時在新加坡嘉佩樂酒店登場，雙方先進行歷史性一握、並肩走路一段，川普還拍拍金正恩的背。金正恩也透過翻譯告訴川普，全世界對於發生的這一切，難以置信到，以為是在拍科幻片。

雙方寒喧完後，川普、金正恩於9時15分進行單獨對談，並於40分鐘左右後步出門外。川普會後表示，雙方的會面非常非常棒，並稱兩人關係很好，金正恩則回應願意和川普政府合作，接著展開雙邊高級官員對談，以及工作午餐。

午餐完後，川普、金正恩在沒有保安人員陪同下，在酒店內一同散步，並在下午1時40分，共同簽署文件，為了展現豐碩成果，川普還秀出文件上的簽名，並稱全世界會見證此一巨大改變。