特斯拉超級工廠曝光 4大特點拚自動化造車

工廠中，機器人正在安裝座椅。（彭博）

2018-06-12 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車特斯拉（Tesla）新車Model 3傳出「生產地獄」爭議，交車輛不如預期。媒體登出特斯拉工廠畫面，並分析其可能改變傳統製車產業的4大特點。

《彭博》報導，特斯拉工廠的4大特點包括：第一，沖壓，特斯拉採用德國SCHULER伺服沖壓機，將鋼捲轉化為Model 3車體，全世界汽車製造商只有35台該等級機台，特斯拉更表示是美國第一台。

第二，組裝，各家汽車製造商在組裝上的自動化各有不同，即使是最先進工廠也需要人力裝載，特斯拉坦承，在這個領域他們走得太快，因此拆除復雜的運輸系統重新採用人工，但特斯拉表示，Model 3車身產線自動化程度已達95%。

第三，座椅，對車廠而言，將製作座椅外包是較容易的，但特斯拉建立自己的座椅工廠，以滿足其難以製作的座椅。最後，品質控制，特斯拉設有47個機器人佈署在掃瞄點，測量Model 3上1900個測點。試駕時會透過錄音方式記錄微小噪音，並將資料儲存在車輛識別碼，以改進汽車問題。

報導指出，工廠自動化這個賭注，攸關Model 3是否能轉虧為盈，到目前為止生產過程尚不順暢，但若成功，將改變汽車製造業的面貌。

人類被玻璃隔絕在外。（彭博）