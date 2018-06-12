糗斃了！ 川金會紀念幣人像印錯邊...

白宮推出的川金會紀念幣。（歐新社）

2018-06-12 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕目前正如火如荼進行的「川金會」看來相當順利，但美國白宮禮品部可能感到有些錯愕，因為他們販售的川金會紀念幣，幣面上的人像位置正好與實際相反。

白宮先前為了紀念川普與金正恩的世紀會面，特別推出一款紀念幣讓民眾購買。後來因川金會一度破局，白宮決定大降價，讓原價24.95美元的「川金幣」改以19.95美元（約台幣600元）販售，瞬間湧入多數民眾搶購，一度癱瘓禮品網站，還強調若川金會真的取消，顧客還是可以選擇退貨，

雖然川金會如期舉行，免除了退貨的困擾，但不巧的是，川普與金正恩面對記者們的位置，川普站在右邊，金正恩在左邊，恰好與紀念幣川左右金相反。

新加坡造幣廠日前也推出川金會紀念獎章，材質一共分為金、銀、一般。金獎章全球限量1000枚，每枚要價1380新幣（台幣31200元）；銀獎章全球限量10000枚，每枚118新幣（台幣2667元）；一般獎章數量將以市場需求而定，每枚36新幣（台幣813元），雖然章面沒有印出肖像，但位置與兩人實際出場站位相同。

川普與金正恩歷史性一握。（歐新社）