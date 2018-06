伊凡卡在推特發文內容讓外界猜測是在替父親政策辯護。(法新社)

2018-06-12 11:27

〔即時新聞/綜合報導〕川金會今日於新加坡登場,美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)昨日在推特(Twitter)引用中文諺語寫道,「那些說無法做到的人,不該去干擾會做事的人」(Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.)引發外界討論,不少人推測此文正是在替將面臨川金會的父親政策辯護。

川金會前夕,伊凡卡在推特引用中文諺語發文,引發網友熱議。有中國網友猜測此文原意是出自《淮南子·氾論訓》中的「聖人以身體之」,也有人說這是《論語》中的「君子欲訥于言而敏於行」。另外更有網友質疑中國諺語根本沒有這句話,而伊凡卡只是想替自己父親護航。