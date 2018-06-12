「川金會」有無實際成果？ 川普下午4點對外宣布

美國與北韓間的正式雙邊會晤展開，兩國官員齊坐在長桌上進行談判。（路透）

2018-06-12 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的「川金會」在台灣時間今（12日）早上台灣時間9時15分，於新加坡嘉佩樂酒店正式展開，現正舉行兩國間的正式雙邊談判，美國總統川普將在今下午4點召開記者會，對外宣布「川金會」成果。

綜合外媒報導，在美國與北韓的國旗並列下，川普與金正恩正式握手，川普也寫下歷史，成為首位與北韓領導人會面的現任美國總統，握完手後，兩人進行一對一會晤，金正恩告訴川普的第一句話是，「雖然來這裡的路不容易，但我還是排除萬難到這裡來了」，川普則回應：「我相信我們的關係會超好。」表示這此的會談將取得巨大成功，川普也預測，美國和北韓間會有「偉大的關係」。

兩人在進行約40分鐘左右的單獨會晤後，緊接著舉行美國與北韓間的正式雙邊會晤，兩國官員齊坐在談判桌上，北韓代表有金正恩左右手、朝鮮統一戰線部長金英哲、朝鮮勞動黨中央副委員長李洙墉，以及外交部長李勇浩，美國則有國務卿龐皮歐、白宮幕僚長凱利、國家安全顧問波頓以及美國駐菲律賓大使金成等人參與。

金正恩表示，雖然他將面對挑戰，但他願意與美國總統川普緊密合作，川普也說：「非常好。非常好。我們的關係非常好。」傳出雙邊會晤將進行韓戰和平協定談判，雙方計劃於11時30分共進工作午餐，而川普將在下午4點召開記者會，對外宣布「川金會」成果。

金正恩表示，雖然他將面對挑戰，但他願意與美國總統川普緊密合作。（法新社）