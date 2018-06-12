不想再花錢接「台灣牌」 中官媒提「八字訣」對付美國...

美方表示，AIT內湖新館落成象徵著台美關係的里程碑。（資料照）

2018-06-12 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）內湖新館今日舉行落成典禮，美方將此視為台美關係的重要里程碑之一，加上近日美國提出不少友台措施，引起中方關注。中國官媒一篇社論表示，對於台海議題，如果只是被動接招的話將應接不暇，強調要以「你打你的，我打我的」來應對美國的台灣策略。

中官媒《環球網》一篇社論指出，包括日前通過的「台灣旅行法」，以及未來有可能成形且一年較一年激進的「國防授權法」，此次出席AIT的雖是美助理國務卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce），非先前媒體預測的美國安顧問波頓（John Bolton），但也已是台美斷交以來訪台層級最高的官員，認為「美高官這次沒來，下次正式啟用時會不會來呢？」

內文表示，美國在台海問題上的造牌能力很強，如果對方出一張，中國就花錢收一張，那只會應接不暇，遂提出8字訣，要以「你打你的，我打我的」的心法，來對付美國的「挑釁」策略。

川普政府執政後，無論是川普本人與總統蔡英文通電，或是簽署「台灣旅行法」，允許台美政府高層互訪、軍艦停靠台灣，還是最近傳出美軍航母可能行駛台灣海峽，以及美國參議院軍委會通過2019財年「國防授權法案」，讓美軍參與漢光演習等，皆引起中國強烈不滿，強調台海將發生「新危機」。